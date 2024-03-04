Сьогодні Верховний суд США має визначити, чи може Трамп балотуватися у президенти

Рішення Верховного суду США мало б стати вирішальним для політичної кар'єри Дональда Трампа. Вердикт стосуватиметься можливості його участі у президентських виборах.

Верховний суд США у понеділок, 4 березня 2024 року, розгляне питання про можливість участі Дональда Трампа у президентських виборах. Рішення буде ухвалено на тлі обговорення 14-ї поправки до конституції, яка забороняє особам, причетним до заколоту, займати державні посади.

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"Супервівторок" під знаком Трампа

Напередодні "супервівторка", коли відбудуться праймеріз у 15 штатах, увага громадськості прикута до Верховного суду. Його рішення може вплинути на внутрішньопартійні голосування, зокрема у Колорадо, де суд вже ухвалив рішення щодо політика-республіканця.

Суд штату Колорадо у грудні 2023 року визнав Трампа, провідного кандидата у президенти від республіканців, таким, що не має права балотуватися на другий термін.

У лютому 2024 року Верховний суд вже заслухав аргументи сторін щодо апеляції Трампа на рішення про його дискваліфікацію з праймеріз. Потенційне виключення політика з президентської гонки стане прецедентом, який вплине на всю політичну систему країни.

За інформацією The Hills, заява суду була оприлюднена у неділю, 3 березня, що є незвичним фактом, оскільки зазвичай судові рішення анонсуються заздалегідь.

Справа Трампа є однією з тих, що розглядаються по всій країні. Інші штати, такі як Іллінойс, вже прийняли рішення про вилучення його імені з бюлетенів, обґрунтовуючи це залученістю політика до заколоту.

У чому звинувачують колишнього президента