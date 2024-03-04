Сьогодні Верховний суд США має визначити, чи може Трамп балотуватися у президенти
Джерело:The Hills
Рішення Верховного суду США мало б стати вирішальним для політичної кар'єри Дональда Трампа. Вердикт стосуватиметься можливості його участі у президентських виборах.
Верховний суд США у понеділок, 4 березня 2024 року, розгляне питання про можливість участі Дональда Трампа у президентських виборах. Рішення буде ухвалено на тлі обговорення 14-ї поправки до конституції, яка забороняє особам, причетним до заколоту, займати державні посади.
Дивіться також Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну
"Супервівторок" під знаком Трампа
Напередодні "супервівторка", коли відбудуться праймеріз у 15 штатах, увага громадськості прикута до Верховного суду. Його рішення може вплинути на внутрішньопартійні голосування, зокрема у Колорадо, де суд вже ухвалив рішення щодо політика-республіканця.Зверніть увагу! Суд штату Колорадо у грудні 2023 року визнав Трампа, провідного кандидата у президенти від республіканців, таким, що не має права балотуватися на другий термін.
У лютому 2024 року Верховний суд вже заслухав аргументи сторін щодо апеляції Трампа на рішення про його дискваліфікацію з праймеріз. Потенційне виключення політика з президентської гонки стане прецедентом, який вплине на всю політичну систему країни.
За інформацією The Hills, заява суду була оприлюднена у неділю, 3 березня, що є незвичним фактом, оскільки зазвичай судові рішення анонсуються заздалегідь.
Справа Трампа є однією з тих, що розглядаються по всій країні. Інші штати, такі як Іллінойс, вже прийняли рішення про вилучення його імені з бюлетенів, обґрунтовуючи це залученістю політика до заколоту.
У чому звинувачують колишнього президента
- У серпні 2023 року Дональда Трампа офіційно звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену.
- Власне, 6 січня 2021 року прибічники політика-республіканця штурмували Капітолій, назавжди вписавши цей день в історію Сполучених Штатів Америки. Судовий процес щодо цього триває досі – правоохоронці прагнуть притягнути усіх причетних до відповідальності.
- Це найсерйозніше з кримінальних звинувачень, висунутих проти Трампа. Восени 2023 року суд Нью-Йорка визнав, що політик вдавався до шахрайства під час ведення свого бізнесу, адже подавав неправдиві фінансові звіти упродовж приблизно десяти років.