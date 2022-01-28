Можете не тікати, – Цимбалюк пояснив, чому українцям не треба боятись Росії

Через заяви про загрозу з боку Росії населення України перебуває в стані тривоги. Однак варто розуміти, що Україна стала набагато сильнішою, ніж була на початку війни у 2014 році.

Таку думку озвучив в ефірі 24 каналу журналіст Роман Цимбалюк. Він наголосив на тому, що і людей, і воєнної техніки для оборони зараз достатньо.

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"Я не кажу, що можливість війни виключена. Я маю на увазі, що наші американські партнери і російські окупанти трохи вивели Україну з рівноваги. Хтось запанікував. Гривня відповідно похитнулась, бо всі масово побігли за доларом. Можете не тікати. В цьому немає сенсу", – сказав він.

У нас повністю працює воєнна вертикаль: є командувачі. Всі люди на своїх місцях. Воєнних ракет достатньо,

– додав Цимбалюк.

Економічна та військова підтримка

Журналіст вважає, що Україну ще ніколи так не підтримували. Всі західні країни допомагають Україні і економічно, і військово, і міжнародно.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

"Путін переконав весь світ, що Росія – абсолютне зло. Такої військової підтримки ніколи не було в нашій країні. Якби у 2015 році під час битви за Дебальцеве нам привезли 2 тисячі протитанкових систем з Великої Британії, може все було б по-іншому. Тоді у нас і своєї техніки було менше", – заявив Цимбалюк.

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Населення не має панікувати

Цимбалюк вважає, що владі України треба пояснювати людям, що робити у випадку будь-якої атаки.

В Ізраїлі ніхто не тікає ні в Жмеринку, ні у Львів, ні в Краків. Вони знають де зброя, де бомбосховище. І коли спрацьовує тривога в кожного стоїть валіза, вода. Я не кажу, що ми маємо жити за таким принципом. Але треба пояснювати людям, що робити,

– сказав він.

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