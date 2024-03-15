У Росії буде некерований бунт, після якого Путіна не знайдуть, – Подоляк

У Росії зовсім не існує опозиції, яка готова розбудовувати альтернативну державу. Тому там не буде класичної революції ціннісного плану. Це буде традиційний російський бунт.

Коли у Росії почнеться бунт озброєних людей, які повернуться з війни проти України, Владімір Путін зникне. Про це 24 Каналу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"У Росії не буде класичної революції ціннісного плану, де поступово будуть виготовляти тези, напрацьовувати мережі, агітаторів і так далі. Там буде класичний російський бунт. Тобто люди зі зброєю, всі так звані "герої сво" повернуться для того, щоб вчинити перерозподіл на фоні різкого послаблення державних інституцій", – сказав посадовець.

Некерований бунт озброєних осіб

Михайло Подоляк пригадав бунт вагнерівців на чолі з Євгенієм Пригожиним. Два дні росіяни були в істериці, Путін десь зник. Приблизно те ж саме очікує Росію далі. Це буде некерований бунт. У різних регіонах будуть з'являтися групи людей зі зброєю, які навчились вбивати на території України. Але вони зрозуміли, що програли війну проти України.

У момент ослаблення держави як такої вони захочуть, скориставшись своєю силою, через насилля вчинити перерозподіл регіонального впливу, всього, що є в регіонах. Також це буде відбуватись у Москві, Пітері. Путін зникне. Ми точно не знайдемо його у момент, коли почнуться ці проблеми в Росії,

– вважає він.

Однак це точно буде не революція, бо вона не можлива у Росії. Річ у тім, що Путін зовсім не має опозиції. Однак з часом у росіян можуть виникнути певні запитання до кремлівської верхівки.

"Коли ти повністю таку структуру побудував, а Путін її побудував, але ти не можеш задовольнити людей, тому що рівень життя в будь-якому випадку падає. Ви ж бачите, яка репутація сьогодні у Росії. Історичні перспективи – нонсенс, там немає ніяких історичних перспектив", – підкреслив радник голови ОПУ.

Подоляк додав, що позитивно ставиться до дій російських добровольців, які зараз діють у Бєлгородській та Курській областях. Адже єдине рішення, як росіяни зараз можуть воювати з Путіним – це взяти до рук зброю.

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