Чи може Росія знову висадити десант на околицях Києва: відповідь Повітряних сил

Російські окупанти не полишають мрій захопити всю Україну, зокрема Київ. У Збройних Силах розповіли, чи можливий сценарій висадки десантних військ ворожої держави в столиці чи на її околицях.

Нещодавно стало відомо, що Білорусь розпочала спільні льотні навчання з Росією. Це викликало занепокоєння у значної частини українського суспільства стосовно того, що окупанти, зокрема, готуються до висадки десанту на території Київської області. Однак зі слів речника Повітряних Сил Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону зрозуміло, що такий сценарій розвитку подій – малоімовірний.

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Росія "проґавила" свій шанс

Спікер ЗСУ зазначив, якщо Росії не вдалось реалізувати план з висадкою десантних військ на українські аеродроми у перші тижні повномасштабного вторгнення, то, очевидно, не вдасться зробити це зараз.

На сьогодні це нереалістичний сценарій абсолютно,

– констатував Ігнат.

Окрім того, він зауважив, що перед 24 лютого ніхто не очікував, що російський диктатор Путін розпочне настільки зухвалу та водночас безрезультатну операцію зі захоплення всієї нашої держави. Були думки про те, що посиляться воєнні дії на Донбасі, проте кремлівський вождь вирішив також "брати Київ за три дні".

Спроба захопити київські летовища у лютому та березні

У перші тижні вторгнення військові ворожої держави намагалися захопити, за словами речника, близько 4 летовищ на околицях столиці за допомогою десанту. Йдеться, зокрема, про аеродроми у Борисполі, Гостомелі та Василькові. Загарбники тоді здійснили висадку з десятків транспортних літаків ІЛ-76, однак їм не вдалось досягнути бажаних результатів.

Тоді не вдалося окупантам це зробити – не вдасться і зараз. Такий сценарій – пролетіти просто так до столиці та висадити десант з ІЛ-76 – не вдасться жодним чином. Та й до кордону їм не вдасться долетіти. Тому можна спати спокійно,

– наголосив Ігнат.

Північ України готується до потенційного наступу з Білорусі