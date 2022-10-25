Можливі планові відключення світла на Закарпатті та Івано-Франківщині: де саме
Джерело:Віктор Микита
Російські загарбники у жовтні пошкодили понад 400 об'єктів енергетичної інфраструктури. Фахівці продовжують відновлювальні роботи. Населення попереджають про відключення електроенергії.
Так, тимчасові вимкнення світла запровадили на Закарпатті та Івано-Франківщині. Про це повідомила місцева влада. Які райони залишилися без світла, інформує 24 канал.
До теми Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
За дотримання вимог економії світла на Закарпатті стежать мобільні групи
Очільник Закарпатської ОВА повідомив, що на території області проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Тож можливі тимчасові відключення світла в Рахівському та Тячівському районах.
Також Віктор Микита закликав населення максимально зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикати світло без нагальної потреби. Краще вимкнути вуличне освітлення та зовнішню рекламу.
Відсьогодні (25 жовтня – 24 канал) по всій області будуть працювати мобільні групи перевірки виконання вимог економії електроенергії,
– підкреслив очільник Закарпатської ОВА.
Посадовець зазначив, що мобільні групи сформували з представників Нацполіції, Закарпаттяобленерго, місцевого самоврядування тощо.
До речі Як зберегти харчі в холодильнику довше у разі вимкнення світла: поради експертів
На Івано-Франківщині також вимкнуть світло
Так, електроенергію планують вимкнути у низці населених пунктів Івано-Франківської області. Зокрема:
- у Дубівцях Івано-Франківського району;
- Чернелиці Коломийського району;
- у селищі Брошнів-Осада Калуського району;
- у Студінці Калуського району;
- у Завадці Калуського району,
- у селі Пасічна Надвірнянського району;
- у селі Вовчинець Івано-Франківської міської ради.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Просимо вашого розуміння. Ми мусимо набратися терпіння, витримки, твердості духу. Продовжуємо економити електроенергію. Тільки так ми переможемо,
– підкреслила Онищук.
Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що пізніше віялові відключення можуть поширитися на всю територію Івано-Франківщини.
Читайте також Відключення світла в Україні: корисні поради, як вибрати генератор
В яких регіонах відключають електроенергію
- Під час масованої ракетної атаки окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури України. У частині областей проблеми вже вдалося вирішити. В інших регіонах для цього можуть знадобитися місяці.
- Аби якнайшвидше повернути жителям електроенергію та полагодити пошкоджені мережі, довелося запровадити стабілізаційні відключення світла.
- Зокрема, 25 жовтня про віялові відключення повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Посадовець зазначив, що такі обмеження запровадили у всіх районах області та частково у самому місті Львів.
- Також без світла знову була частина Київщини. Стабілізаційні заходи розпочалися близько 09:20. Детальніше читайте за посиланням у матеріалі 24 каналу.
- Напередодні Укренерго неодноразово попереджало при вимкнення світла і в інших регіонах України. Зокрема, на Харківщині, Житомирщині, Полтавщині, Чернігівщині, Черкащині тощо.
- Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що упродовж 10 – 20 жовтня окупанти пошкодили понад 400 об'єктів енергетичної інфраструктури.
Варто подивитися – Що робити, якщо нема світла, газу та води: дивіться відео