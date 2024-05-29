Питання тижнів, – політолог про можливий дозвіл США на удари їхньою зброєю по Росії

Наразі 11 держав дозволили Україні бити їхньою зброєю по території Росії. Однак у цьому списку зараз немає США. Американці згодом можуть дати дозвіл, але з багатьма умовами та вимогами.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. За його словами, у країн буде різний рівень рішучості, але дозволи будуть.

До теми Право України на самооборону: які 11 країн уже дозволили бити їхньою зброєю по території Росії

Повного дозволу не буде

Олег Саакян вважає, що дозволи 11 держав мають спонукати США поставитись ліберальніше до ударів по території Росії переданою Україні зброєю. Однак навряд чи Штати підуть на крок повного дозволу.

Я думаю, це буде цілий ряд вимог і умов. Наприклад, тільки така зброя, лише у такій зоні 100, 150, 200 кілометрів, тільки такого типу об'єкти, за виключенням цих, цих і цих. Якісь умови 100% будуть поставлені,

– припустив він.

Хоча навіть це – серйозний крок вперед. Тому що це дуже важливе питання для України.

Загалом у Європі загальний рівень рішучості наразі більший. За пів року, коли Україна не отримувала військову допомогу від Штатів, росіяни отримали підтвердження своєї ілюзії, що вони нібито можуть скористатися вікном можливостей перед виборами у США. Це спонукало Європу брати відповідальність за європейську безпеку, бути більш рішучими у підтримці України.

"Штати повернулися через пів року, а ситуація вже інша. Росія нарвана, а Європа рішуча. І тепер вони, перебуваючи між цими лещатами, вимушені також надолужувати час, змінюючи свої підходи. Тому, на мою думку, це лише питання навіть тижнів. Дозвіл від США для того, щоб бити принаймні з певними умовами по російських військах на російсько-українському прикордонні", – додав політолог.

11 країн дозволили бити їхньою зброєю по Росії