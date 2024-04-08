У березні ударами по піхоті та техніці ЗСУ випередили росіян втричі, – Черник
Очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що вже влітку російське військо може почати наступ на Донбасі. Водночас аналітики застерігають, якщо ворог піде у наступ, то існує великий ризик обвалу лінії фронту.
В етері 24 Каналу військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник оцінив такий сценарій. Зазначимо, що попри потужний тиск ворога та дефіцит озброєння, українські військові продовжують тримати позиції.
Зверніть увагу Задум ворога провалився: куди Росія спрямовує основний удар на фронті
Поки такої загрози немає
Як зазначив полковник ЗСУ в запасі, не можна нехтувати жодними сценаріями. Треба будувати найгірші сценарії, вивчати їх, експертувати й розуміти, що може бути у такому випадку.
Обвал фронту стався, якби росіяни змогли оточити Краматорськ і взяти його. Це вже дійсно було б серйозно. На цю хвилину обсипання фронту поки що не видно,
– зауважив Черник.
Збройні Сили України поки що мають запас міцності по снарядах. До того ж є непогані новини від Чехії, також зараз від Естонії надходить інформація щодо 800 тисяч боєприпасів.
У березні ударами по піхоті та техніці ЗСУ випередили росіян щонайменше втричі. Однак попри те, що дрони суттєво входять в бойові дії, як ознака восьмої фізико-технічної революції, зараз на 95% війна артилерії,
– наголосив військовий експерт.
На його думку, якщо американці не розблокують багатомільйонний пакет допомоги, то по-справжньому гірко може стати на осінь, не швидше.
Партнери затягують з допомогою Україні
- У Сухопутних військах сказали, що затримка з наданням допомоги від США обмежує планування чи підготовку операцій по всій лінії фронту. До того ж нестача боєприпасів змушує командування розподіляти наявний ресурс по підрозділах і враховувати частину переведення в резерв, замість використання на випадок непередбачуваних обставин.
- Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон пропонує Україні перетворення частини допомоги на формат кредиту. У такому разі наша держава буде вимушена повернути надані кошти.
- У липні 2024 року у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг впевнений, що країни Альянсу погодять довгострокову угоду про фінансування України.