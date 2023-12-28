Ймовірний масований удар на Новий рік: скільки ракет одночасно може випустити ворог

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у новорічну ніч можливі провокації. Припускають, що окупанти накопичили близько 1000 ракет. Та загарбники можуть застосувати певну кількість із запасу, який накопичили останнім часом.

Про це 24 Каналу заявив заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зауваживши, що росіяни можуть спробувати вдарити по певних об'єктах, зокрема, цивільних. Зазначимо, що у минулу новорічну ніч росіяни запустили 45 "Шахедів" – рекордну на той момент кількість ударних БпЛА.

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"Минулого року вони дійсно намагалися тероризувати, наприклад, Київ як столицю України. Демонструючи, що вони "можуть це робити", але тоді це не було успішно. Я думаю, що цього року успішність таких ракетних атак буде ще менша", – сказав Самусь.

Скільки ракет ворог може випустити приблизно за одну добу

"200 (ракет – 24 Канал), можливо, але я все ж таки орієнтувався б на цифру не більше 100. Якщо говорити про, наприклад, один залп – тобто приблизно за одну добу", – сказав заступник директора Центру досліджень армії.

Росія має обмеження

Країні-агресорці треба зважати на те, що війна може бути й в іншому регіоні. Адже Росія – найбільша країна світу. Тому ворог не може використати усі свої ракети – приблизно 1000.

Нині росіяни обмежені в запуску ракет з морських платформ. У 2022-му році вони собі дозволяли використовувати крилаті ракети типу "Калібр" фактично без обмежень, адже домінували у Чорному морі. Нині – ситуація зовсім інша.

Ворог не може безкарно перебувати у морі, тож намагається тримати свій флот у Новоросійську та в бухтах, що розташовані у східній частині моря. Росія ризикує, коли виводить свої підводні та надводні ракетоносії, аби вдарити по Україні.

Є обмеження по морському компоненту. Стратегічна бомбардувальна авіація може бути використана. І вони, звісно, можуть використовувати балістику,

– зазначив Михайло Самусь.

Окупанти накопичують ракети