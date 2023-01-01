Окупувати Київ неможливо навіть усією армією Росії, – полковник ЗСУ назвав переваги столиці

Навіть якщо Росія кине в бій усю свою армію, вона не зможе окупувати Київ. У столиці України є ряд переваг, особливо на тлі досвіду лютневих подій.

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Ризики нового наступу Росії існують, але Україна готова до всього.

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Окупувати такі міста як Київ і Харків нереально

Світан розповів, що такі міста, як-от Київ і Харків захищають самі себе людьми та забудовою. Окупувати, зокрема, столицю не вийде через його площу й кількість населення. Для того, щоб захопити Харків треба 150 тисяч добре навчених військових, 400 тисяч – щоб оточити. Для Києва – 1 мільйон і 1,5 мільйони відповідно.

Такого роду військові операції, скажімо, з боку Білорусі, з боку Сум чи з боку Чернігівської області неможливі. Тому навряд буде виконана такого роду операція, а саме рух на Київ ще раз, особливо після того, як нашими ЗСУ були вжиті заходи щодо охорони й оборони такого об'єкта, як Київ і прилеглі території,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що новий такий наступ чи з боку Білорусі, чи з боку Росії для окупаційних військ завершиться ще гірше, ніж у лютому. Такий висновок можна робити судячи з рівня підготовки ЗСУ та озброєння, яке в нас є.

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Напрямок для нового наступу

За словами військового експерта, єдиний напрямок, де весною росіяни можуть піти в наступ – це Валуйки, межа Харківської й Луганської областей. У цьому районі вже було до 100 тисяч російських військових, які й пройшли через цей населений пункт.

"Валуйки самі по собі – це потужний логістичний центр, там стоїть декілька дивізій. Тобто, там вони можуть почати певний рух, аби завадити контрнаступу українців у бік Луганська. Більше в найближчі пів року російська армія не може виконати більше нічого", – зауважив льотчик-інструктор.

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