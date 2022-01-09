Можливо знайти політичне рішення, – Столтенберг про ситуацію навколо України

Єнс Столтенберг заявив, що ризик військового конфлікту між Альянсом та Росією досі є. Запевнив також, що "можливо знайти політичне рішення".

Відповідну заяву генсек НАТО зробив під час інтерв'ю. Це трапилось напередодні запланованих переговорів між США, Європою та Росією щодо "гарантій безпеки" Кремля.

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У НАТО допустили політичне вирішення ситуації навколо України

Можливо знайти політичне рішення, враховувати занепокоєння Росії. Проте зберігається ризик конфлікту,

– заявив Столтенберг.

Також політик запевнив, що у випадку продовження агресії Росії проти України, можливі "стримуючі заходи НАТО".

Однак генсек НАТО додав, що Альянс "буде сподіватися на краще і старанно працювати у цьому напрямку, але також готуватиметься до гіршого".

Коротко про перемовини НАТО та Кремля

Після перемовин Джо Байдена та Володимира Путіна Росія оприлюднила "гарантії безпеки". У них зокрема мовилось про те, що Кремль пропонує НАТО зобов'язатися унеможливити подальше розширення та приєднання до Альянсу України.

У США заявили, що НАТО має зберігати "політику відчинених дверей". Тому відмовились надавати Росії вищезгадані "гарантії". Проти них також виступили у самому НАТО.

10 січня у Женеві заплановані перемовини США та Росії. У них не братимуть участі Джо Байден та Володимир Путін. Натомість переговори пройдуть під керівництвом Держдепартаменту США. На них будуть представники Пентагону і Ради національної безпеки. Делегацію Кремля очолює заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

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