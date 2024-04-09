Як гуманітарний жест, – Волкер про те, щоб країни НАТО збивали російські ракети й дрони

Колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер підтримав позицію президента Франції про можливість введення військ в Україну. Також він висловився про ідею прямої участі у протиповітряній обороні нашої держави.

Американський дипломат переконаний, що Емануель Макрон правий й не треба прибирати різні опції зі столу. Зокрема, Захід не повинен виключати введення наземних військ. Він пояснив, що це не означає, що війська треба запроваджувати зараз. Мовиться про те, щоб не прибирати опцію зі столу.

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Волкер сказав, як країни НАТО можуть збивати ракети й дрони Кремля

Курт Волкер також прокоментував ідею прямої участі у протиповітряній обороні України.

Він зауважив, що партнери постачають зброю та боєприпаси для ППО України, проте реальність така, що країни НАТО межують з Україною. Зокрема, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина. І вже були випадки, коли ракети пролітали над повітряним простором Польщі. Волкер зауважив, що ракети та дрони націлені на мирне населення.

Таким чином, країнам НАТО цілком розумно почати думати про те, щоб допомагати знищувати ці ракети та безпілотники, які атакують цивільне населення, як гуманітарний жест і розширення системи протиповітряної оборони НАТО, оскільки насправді вони також становлять небезпеку для Альянсу,

– заявив американський дипломат.

Він пояснив, що немає причин, з яких НАТО не повинна це враховувати. За словами Волкера:

це можуть бути підрозділи ППО в країнах НАТО,

або це можуть бути підрозділи ППО в стратегічних точках в Україні.

"Я думаю, було б розумно мати купол ППО над усім простором від Миколаєва до Румунії. Це було б дуже добре для безпеки транспорту, дуже добре для безпеки цивільного населення, безпеки судноплавства", – розповів ексспецпредставник Держдепу США по Україні.

Він додав, що не бачить нічого поганого у тому, щоб Україна мала невеликий контингент військ протиповітряної оборони. Волкер припустив, що, можливо, французів, які могли б захистити небо.

Також Волкер відповів на питання, чи вони будуть тими, хто "натисне на кнопку" і запустить ракету-перехоплювач.

"Можна зробити це так, або можна привести свої війська, свою техніку, сидіти там з українцями, проводити всю роботу з наведення на ціль... Це деталі. Річ у тому, що ми могли б брати набагато більш безпосередню участь у захисті цивільного населення, ніж зараз", – підсумував політик.

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