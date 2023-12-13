ФОПи у воєнний час: хто має бронь, як можуть працювати мобілізовані підприємці
Більшість українських фізичних осіб-підприємців не можуть отримати бронь від мобілізації. Та вони можуть продовжувати діяльність як ФОП навіть після початку служби в ЗСУ.
Юрист і адвокат Ростислав Кравець розповів, які ФОПи можуть отримати бронювання та чому деяким військовим заборонено здійснювати підприємницьку діяльність, пише 24 Канал.
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Чи можуть мобілізувати ФОПа
Фізичну особу-підприємця призовного віку можуть мобілізувати, як і інших громадян України. Це передбачає закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і постанова Кабміну №76.
Згідно з документами, можуть бути заброньованими тільки ті ФОПи, які виконують замовлення у сфері оборони України. Для того, щоб отримати бронь, вони повинні мати договори з державними замовниками та підтвердження їхнього виконання.
Чи всі мобілізовані можуть бути ФОПами
Юрист розповів виданню "Обозреватель", що мобілізований військовослужбовець може залишатись фізичною особою-підприємцем у більшості випадків. Також військовим можна реєструвати нового ФОПа. Виняток становлять тільки деякі категорії військовослужбовців.
Питання лише в тому, чи дозволено буде фактично здійснювати підприємницьку діяльність через цей ФОП і отримувати за це гроші,
– заявив Ростислав Кравець.
За його словами, підприємницькою діяльністю заборонено займатись тим мобілізованим, які обійняли керівні посади в ЗСУ чи іншому військовому формуванні.
У випадку, якщо мобілізований боєць – не військова посадова особа, то він може вести підприємницьку діяльність у вільний час. Однак це не повинно шкодити інтересам служби та виконанню покладених на нього військових обов'язків.
Робота ФОПів під час воєнного стану
- Фізичні особи-підприємці, яких мобілізували в ЗСУ, можуть не закривати ФОПа. Та у випадку, якщо вони на час своєї мобілізації не провадять підприємницької діяльності, то їм не нараховують податків та зборів.
- Водночас в Мінекономіки пояснили, що Міноборони та Генштаб ЗСУ не підтримав пропозицію щодо того, щоб ФОПи та гіг-спеціалисти могли отримати дозвіл на бронювання й на відстрочку від мобілізації.
- Варто зауважити, що мобілізовані фізичні особи-підприємці звільняються від сплати єдиного соціального внеску ФОП. Чи поширюється таке правило на контрактників – читайте за посиланням.