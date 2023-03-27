Чи можуть під час війни поновити особу на військовому обліку: пояснення юриста

Під час загальної мобілізації військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні перебувати на військовому обліку. Розповідаємо далі, чи можуть поновити на ньому тих, кого вже зняли.

Допоміг пролити світло на зняття та поновлення на військовому обліку Владислав Зайцев. Юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом зазначив, що існує зняття та виключення з військового обліку.

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Повістки можуть вручати знятим з обліку

За словами юриста, повістку можуть отримати як зняті, так і виключені з військового обліку особи. Причина проста: уповноважені особи, коли видають запрошення до ТЦК СП, не встановлюють наявність або відсутність відстрочки від призову. Цим уже займатиметься сама призовна комісія.

Якщо ви отримали повістку та підписалися на це, то ви зобов'язані з'явитися до ТЦК СП. В інакшому разі на вас очікує адміністративна відповідальність.

Слід розуміти, що в законі серед категорій, які не підлягають призову до служби під час мобілізації, відсутні зняті з військового обліку. Це означає, що їх можуть призвати до війська після проходження медичної комісії.

Якщо говорити про виключених з обліку, то вони також не потрапляють до категорії тих, у кого є відстрочка. Але варто враховувати певні тонкощі.

До прикладу, військового звільнили від служби після висновку ВЛК про непридатність. В такому разі його не мобілізовуватимуть. Натомість ті, кого визнали непридатними до повномасштабного вторгнення, можуть бути викликані до ТЦК для проходження комісії.

Встановлення у результаті проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби, може мати наслідком наступний призов на військову службу,

– зауважив Зайцев.

Фактично поновлення військовозобов'язаного на військовому обліку можливе. Відповідне рішення можуть ухвалити на основі проходження ВЛК.

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