Чи можуть росіяни спробувати повернутися в Херсон: припущення експерта

Росіяни не повернуться в Херсон – це точно. Якби військові генерали в Росії добре вчились, то вони б знали, що за елементарними законами фізики – всі західні українські береги вищі за східні.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він також зазначив, що наступати зі сходу на захід дуже важко, практично кожна річка чи берег – нездоланна перешкода, якщо для захисту є артилерія та певні види озброєнь.

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Тому, за словами Світана, рух у росіян назад на захід не вдастся, а нам рухатись на лівий берег дуже легко. Зрештою, цим і займаються наші військові.

Однозначно, росіяни більше в сторону заходу рухатися не будуть. А от бігти їм – доведеться, до того ж бігти в бік Маріуполя,

– каже Роман Світан.

За його словами, угруповання, яке вийшло із правого берега вже у Маріуполі та "зализує рани".

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