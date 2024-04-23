Цілі – глобальніші: чи здатні росіяни захопити Часів Яр до 9 травня

Російські окупанти усіляко намагаються виконати наказ військово-політичного керівництва – захопити Часів Яр до 9 травня. Задля виконання цієї мети росіяни щодоби скидають від 30 до 40 КАБів на місто та його околиці.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що противник максимально використовує керовані авіаційні бомби, аби "скривати" нашу лінію оборони та укріпрайони.

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Чи вдасться противнику захопити Часів Яр до дедлайну

За словами військово-політичного оглядача, каталізація битви за Часів Яр відбудеться у другій половині 2024 року. До 9 травня окупанти навряд зможуть виконати поставлене завдання військово-політичного керівництва. Зрештою ворог може зміщувати дедлайн, бо російська пропаганда традиційно їх "прикриє".

КАБи для них – це таке собі рятувальне коло, і вони саме на нього роблять максимальний акцент. Хоча знову-таки все залежить від того, які засоби протиповітряної оборони ми отримаємо, і як швидко ми зможемо нівелювати домінування їхньої тактичної авіації в нашому повітряному просторі,

– сказав Коваленко.

Росіяни розуміють, що не мають достатнього ресурсу, щоб постійно забезпечувати удари КАБами винятково Су-34. Якщо "сушки" почнуть падати, зменшиться ворожа присутність в повітряному просторі, як це відбулось свого часу в Херсонській області.

Запеклі бої поблизу Часового Яру: дивіться на карті

Нині на Херсонщині використання керованих авіабомб максимально мінімізовано російською авіацією, якщо порівнювати з Донеччиною. Усе залежить від того, що з'явиться в районі Часового Яру найближчим часом.

Який загальний план ворога

Олександр Коваленко наголосив, що основне завдання росіян – повністю захопити Донецьку область до кінця 2024 року. Проте вони не зможуть цього досягнути, що зрозуміло з окремих наступальних дій.

Якщо дивитися глобально на ворожі плани, то окупанти не обмежуються тільки взяттям Донеччини. Для них важливий вихід до Павлограда, Дніпра, Запоріжжя. Себто повністю окупувати лівобережжя – від Харкова до Херсону.

Росіяни не можуть зараз це реалізувати, тому будь-які просування на тому чи іншому напрямку – це відлуння загального їхнього великого плану з розширення свого контролю в перспективі. Нині їм не вистачає для цього ресурсу,

– підсумував Коваленко.

Ситуація біля Часового Яру