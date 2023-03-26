Виїзд за кордон заброньованих підприємствами працівників: за яких умов він можливий

В Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Розповідаємо, чи мають можливість виїжджати за кордон заброньовані підприємствами працівники.

Допоміг пролити на це світло юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в інтерв'ю 24 Каналу. Нагадуємо, що обмеження на виїзд з країни діють для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Але чи стосуються вони заброньованих працівників – читайте далі.

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Чи можуть заброньовані їхати за кордон

За словами Владислава Юрчака, заброньовані від мобілізації чоловіки, котрі не є держслужбовцями, мають право перетинати кордон. Але для цього в них на руках мають бути документи, що підтверджують їхнє бронювання. Мовиться про витяг з рішення (наказу) Міністерства економіки.

Водночас слід розуміти, що це не може бути просто поїздка за кордон, бо так захотілося. Згідно з позицією Державної прикордонної служби, це має бути відрядження.

Юрист додав, що чинне законодавство України не покладає на ДПСУ обов'язок вести вичерпний перелік документів, які можуть знадобитися для перетину кордону.

Чи можуть студенти їхати за кордон

Стосується студентів, аспірантів і докторантів, які здобувають освіту у вишах за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення у них була можливість покидати країну, щоб продовжувати навчання.

Втім, з літа 2022 року відповідну опцію прибрали. У Держприкордонслужбі зауважили, що нею користувалися чоловіки, які прагнули незаконно покинути Україну. На щоденній основі завертали військовозобов'язаних, чиї документи про освіту викликали сумнів у прикордонників.

У Держприкордонслужбі зауважили, що нею користувалися чоловіки, які прагнули незаконно покинути Україну. На щоденній основі завертали військовозобов'язаних, чиї документи про освіту викликали сумнів у прикордонників. Станом на весну 2023 року ситуація не змінилася. Студенти, аспіранти, асистенти та докторанти отримали відстрочку від мобілізації. Це означає, що їх не призиватимуть до війська. Водночас вони не мають права покидати Україну.