Білий дім заперечив імовірність інопланетного походження збитих повітряних об'єктів

У понеділок, 13 лютого, Білий дім спростував припущення про те, що збиті об’єкти в повітряному просторі США можуть мати позаземний компонент. Хоча топгенерал США допустив цю версію.

Прессекретарка Карін Жан-П'єр під час брифінгу 13 лютого заявила, що Білий дім відкинув припущення про те, що нерозпізнані літальні об'єкти, які були збиті в повітряному просторі США та Канади останніми днями, можуть бути позаземного походження.

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"Немає жодних ознак прибульців або позаземної активності в цих нещодавніх збиттях", – сказала вона.

Цікаво, що генерал США, який відповідає за Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), не виключив жодних варіантів походження трьох об'єктів, збитих у небі над США та Канадою, включаючи те, що вони можуть бути позаземними.

Генерал Глен ВанГерк, командувач NORAD, відповідав на запитання про те, чи виключили США можливість того, що об'єкти, збиті над Аляскою, Канадою та Мічиганом, були "прибульцями або інопланетянами".

"Я дозволю розвідці та контррозвідці з'ясувати це. На цей момент я нічого не виключаю", – сказав ВанГерк.

За його словами, військові не змогли відразу визначити засоби, за допомогою яких будь-який із трьох останніх об'єктів утримувався в повітрі, або звідки вони взялися. "Ми називаємо їх об’єктами, а не повітряними кулями, неспроста", – підкреслив він.

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