Приготували для росіян "пекельні сюрпризи": ISW припускає, що ЗСУ готуються відійти з Бахмута
Джерело:ISW
Російські окупанти намагаються захопити Бахмут, місто, де до війни мешкало близько 70 тисяч осіб, приблизно з травня 2022 року. Відтоді ворог зазнає там величезних втрат.
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. Аналітики повідомляють, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута.
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ЗСУ залишать Бахмут контрольовано – ISW
Один з мостів через річку Бахмутівка у північно-східній частині міста та один на шляху до селища Хромове, на захід від Бахмута.
"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху Росії на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід", – зазначають у звіті.
У звіті наводять слова радника президента України Олександра Роднянського, який 28 лютого заявив, що за потреби українські сили можуть відійти з позицій у Бахмуті.
Тоді він також розповів, що ЗСУ укріпили територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто.
"Якщо українське командування визнає за необхідне відступити з Бахмута, воно, судячи із заяв і даних про дії України, ймовірно, здійснить обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок східного Бахмута", – припускають фахівці.
Що відомо про ситуацію у Бахмуті: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що ЗСУ продовжують боронити місто Бахмут у Донецькій області. За його словами, ситуація там складна, але контрольована ЗСУ.
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом доби наші захисники відбили численні атаки в декількох районах населених пунктів Донецької області.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що наразі українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із міста. Можливості втримати Бахмут ще є.
- Сьогодні, 3 березня стало відомо, що з Бахмута виводять тактичну групу аеророзвідки "Птахи Мадяра". Підрозділ обороняв місто-фортецю впродовж понад 100 днів.