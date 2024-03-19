У Польщі аварійно приземлився американський безпілотник: яка причина
Джерело:Генштабу Збройних сил Польщі
У Польщі, недалеко від міста Мірославець, під час виконання планових тренувань американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснив аварійну посадку. Посадка відбулася відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні.
Місце події охороняють спецслужби, а слідчі дії проводить військова поліція. Про це розповіли у пресслужбі Генштабу Збройних сил Польщі.
Дивіться також На Херсонщині загинули троє чоловіків, які хотіли розібрати знайдений FPV-дрон
Аварійна посадка американського БпЛА
Ця подія сталася 18 березня після 23:00. Американський дрон MQ-9 Reaper виконував своє завдання в повітряному просторі Польщі, коли стався інцидент.
Що відомо про MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper використовується для низки завдань, включаючи розвідку, нагляд та ведення ударних операцій проти наземних та повітряних цілей. Він також може бути використаний для моніторингу та підтримки в оперативних зонах, таких як зони боротьби з тероризмом та зони конфліктів.
Дрон приземлився відповідно до процедур на безпечній нежилій території.
На щастя, посадка пройшла безпечно, і ніхто не постраждав. Військові вже розпочали розслідування, щоб встановити причини аварії.
Україна атакує дронами російські НПЗ: головне
- 13 березня на території трьох нафтопереробних заводів у Росії сталися вибухи. Ці заводи розташовані в Ростовській, Нижньогородській та Ленінградській областях. Також дрони атакували Новошахтинський завод, після чого він припинив свою роботу.
- У ніч проти 15 березня у Калузькій області Росії прогримів потужний вибух. Там українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод". Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.
- У ніч на 17 березня нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані був атакований дронами. В результаті виникла пожежа, а місцеві жителі зафіксували щонайменше 7 вибухів.