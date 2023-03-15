Російський Су-27 отримав пошкодження після зіткнення з дроном MQ-9 над Чорним морем, – Пентагон

Над Чорним морем зіткнувся російський винищувач Су-27 та американський безпілотник MQ-9 Reaper, внаслідок чого БпЛА впав. Однак згодом у міноборони США також зазначили, що літальний апарат Росії не залишився неушкодженим.

У вівторок ввечері, 14 березня, Росія протаранила над акваторією Чорного моря американський безпілотний літальний апарат. Згодом ситуацію прокоментував речник міністерства оборони США, бригадний генерал Військово-повітряних сил Пет Райдер.

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Що сказали в Пентагоні

За словами посадовця, російський Су-27 здійснив дуже небезпечне і непрофесійне перехоплення американського БпЛА, що перебував в міжнародному повітряному просторі. Однак він також зазначив, що внаслідок цього не тільки дрон MQ-9 Reaper був пошкоджений.

Ми бачили, як винищувач скидав паливо перед БпЛА, а потім наблизився до нього так близько, що фактично пошкодив гвинт MQ-9. За нашими оцінками, це, ймовірно, також завдало певних пошкоджень російському літаку,

– сказав Пет Райдер.

Разом з тим він констатував, що оператори безпілотника змушені були змушені ухвалити рішення про розбиття та ліквідацію дрона після його зіткнення з російським винищувачем, оскільки пошкодження гвинта MQ-9 зробило його некерованим.

Москва не знайшла уламків американського БпЛА

Той же Пет Райдер зазначав, що у Вашингтоні готуються оприлюднити відео того, як російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником. Окрім того, він заакцентував на тому, що Росії не вдалося отримати уламків збитого дрона. Очевидно, США робитимуть усе, аби цього не сталося в майбутньому.

Також високопоставлений воєначальник НАТО, генерал Крістофер Каволі коментував наслідки цього інциденту над акваторією Чорного моря.

За його словами, усі 30 держав, що є членами Північноатлантичного альянсу, проінформовані стосовно того, що сталося. Водночас він засудив дії Москви, згадавши, що США уже викликали посла Росії у Вашингтоні до Держдепартаменту.