У музеях можна: Зеленський ветував закон про заборону символіки Росії

14 травня 2022 , 04:15
Читать новость на русском

Джерело:

Верховна Рада

Володимир Зеленський не підписав закон про заборону російської символіки. Президент вніс свої пропозиції до документа.

12 травня глава держави повернув законопроєкт №7214 у парламент. Він закликав народних депутатів доопрацювати його.

Читайте також Поки війна: з українців заборонили примусово стягувати борги за комуналку

Що пропонує президент

Зеленський пропонує парламентарям дозволити використання російської символіки:

  • в експозиціях музеїв,
  • на тематичних виставках,
  • у бібліотечних фондах,
  • підручниках,
  • у процесі наукової діяльності тощо.

Водночас глава держави вважає, що символіку слід заборонити використовувати не лише партіям, а й громадським організаціям.

Зауважимо, мовиться про літери Z та V, які вже стали символом цинічного вторгнення російської армії в Україну.

Нагадаємо, що цей законопроєкт нардепи схвалили 14 квітня. Надалі законопроєкт мав підписати президент, однак він вирішив відправити його на доопрацювання. Документ також визнав Росію державою-терористкою, яка здійснює геноцид українського народу.

Зверніть увагу! Нещодавно указ про заборону російських символів підписав президент Естонії Алар Каріс. До речі, під заборону потрапила й стара символіка, зокрема георгіївська стрічка. Порушників можуть покарати штрафом у розмірі до 120 євро або навіть арештом.
Додамо, що символи окупантів заборонила і Латвія.

Рекомендуємо Суд над окупантами, всі кораблі Чорноморського флоту вийшли в море: основне за 79 день війни

Українське законодавство: останні новини

Це може вас зацікавити – нічне звернення президента Володимира Зеленського до українців за 13 травня: відео

 

Автор: Софія Мінджоса