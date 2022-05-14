У музеях можна: Зеленський ветував закон про заборону символіки Росії

Володимир Зеленський не підписав закон про заборону російської символіки. Президент вніс свої пропозиції до документа.

12 травня глава держави повернув законопроєкт №7214 у парламент. Він закликав народних депутатів доопрацювати його.

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Що пропонує президент

Зеленський пропонує парламентарям дозволити використання російської символіки:

в експозиціях музеїв,

на тематичних виставках,

у бібліотечних фондах,

підручниках,

у процесі наукової діяльності тощо.

Водночас глава держави вважає, що символіку слід заборонити використовувати не лише партіям, а й громадським організаціям.

Зауважимо, мовиться про літери Z та V, які вже стали символом цинічного вторгнення російської армії в Україну.

Нагадаємо, що цей законопроєкт нардепи схвалили 14 квітня. Надалі законопроєкт мав підписати президент, однак він вирішив відправити його на доопрацювання. Документ також визнав Росію державою-терористкою, яка здійснює геноцид українського народу.

Нещодавно указ про заборону російських символів підписав президент Естонії Алар Каріс. До речі, під заборону потрапила й стара символіка, зокрема георгіївська стрічка. Порушників можуть покарати штрафом у розмірі до 120 євро або навіть арештом.Додамо, що символи окупантів заборонила і Латвія.

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Українське законодавство: останні новини

11 травня Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який дозволяє вилучати майно Росії або її резидентів в Україні.

У парламенті зареєстрували одразу 3 документи, які пропонують заборонити в Україні обіг російського рубля. Також чиновники пропонують заборонити здійснювати міжнародні перекази та розрахунки валютою держави-агресорки.

3 травня нардепи дозволили бійцям територіальної оборони виконувати завдання по всій території України, зокрема й у районах бойових дій.

Парламент звільнив від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, яку передали Збройним Силам України. Мовиться про ту техніку, яка придатна для застосування.

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