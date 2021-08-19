МВФ заблокував доступ Афганістану до коштів Фонду

МВФ заблокував доступ Афганістану до своїх резервів. Причиною цього стала дестабілізація ситуації в країні та захоплення "Талібаном".

Також Афганістан не отримає від Фонду 460 мільйонів доларів, які були передбачені за розподілом 650 мільярдів доларів для підтримки світової економіки.

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Причина такого рішення – останні події в країні

Основною причиною такого рішення є політична криза в Афганістані, захоплення терористами та відсутність влади. Речник МВФ Гаррі Райс повідомив, що досі залишається відкритим питання визнання влади талібів світовою спільнотою. Через це МВФ не хоче ризикувати своїми фінансами.

Як завжди, МВФ керується думками міжнародної спільноти. Зараз у міжнародній спільноті немає ясності щодо визнання уряду в Афганістані. Через це країна не зможе отримати доступ до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів МВФ,

– зазначив Райс.

Ймовірно, таке рішення керівництво Фонту прийняло під тиском США, які 18 серпня 2021 року заморозили державні резерви Афганістану на рахунках своїх банків. Загалом станом на квітень 2021 року резерви Афганістану оцінювали в МВФ у 9,4 мільярда доларів. Більшість цієї суми зберігали саме в американських банках.

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