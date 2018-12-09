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      МВФ призначив дату засідання ради директорів щодо траншу Україні за новою угодою

      149 Читать новость на русском
      МВФ
      МВФ / ua.112.ua

      Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду стосовно надання Україні чергового кредиту відбудеться 18 грудня.

      Про це повідомили на сайті Фонду.

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      19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова 14-місячна угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, та "послужить основою для економічної політики влади у 2019 році".

      Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що розгляд нової програми співробітництва з Україною буде можливим після того, як Верховна Рада затвердить державний бюджет на 2019 рік. Бюджет затвердили, тож і з призначенням засідання ради директорів МВФ не забарились. 

      Попри запровадження воєнного стану, Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив перспективи взаємодії з Україною. Так, в інституції заявили про готовність працювати з Києвом за новою програмою Stand-By, а також зазначили, що ключові показники державного бюджету України на 2019 рік відповідають вимогам фонду.

      Теги: Новини України Новини політики МВФ Транш МВФ
      Джерело: 24 Канал
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