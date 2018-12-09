МВФ призначив дату засідання ради директорів щодо траншу Україні за новою угодою

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду стосовно надання Україні чергового кредиту відбудеться 18 грудня.

Про це повідомили на сайті Фонду.

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19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова 14-місячна угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, та "послужить основою для економічної політики влади у 2019 році".

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що розгляд нової програми співробітництва з Україною буде можливим після того, як Верховна Рада затвердить державний бюджет на 2019 рік. Бюджет затвердили, тож і з призначенням засідання ради директорів МВФ не забарились.

Попри запровадження воєнного стану, Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив перспективи взаємодії з Україною. Так, в інституції заявили про готовність працювати з Києвом за новою програмою Stand-By, а також зазначили, що ключові показники державного бюджету України на 2019 рік відповідають вимогам фонду.