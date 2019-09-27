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      МВФ висунув Україні ключові вимоги

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      Місія МВФ завершила роботу в Києві
      Місія МВФ завершила роботу в Києві / csis.org

      Боротьба з корупцією і судова реформа є одними з основних умов для економічного зростання України. Крім того, щоб досягти рівня сусідніх європейських країн, Україні слід посилити конкуренцію, відкрити ринки та знизити вплив олігархів в економіці.

      Про це йдеться в заяві голови місії Міжнародного валютного фонду Рона ван Родена за підсумками двотижневої роботи в Києві.

      Важливо: Місія МВФ завершила роботу в Україні і готує нову програму кредитування

      За словами ван Родена, економічне зростання в Україні стримують такі фактори: 

      • слабке бізнес-середовище;
      • недоліки в законодавчій системі;
      • наскрізна корупція;
      • домінування неефективних державних підприємств або олігархів у великих галузях економіки.

      У звіті місії МВФ йдеться про те, що низька якість правової інституційної системи та погані умови для бізнесу стримують залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.

      Читайте також: Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити

      "Підйом економіки на шлях більш високого зросту також вимагає прискорення структурних реформ. Це включає в себе перш за все тверде встановлення верховенства права, в тому числі за допомогою судової реформи, і рішуча протидія корупції. Не менш важливо посилити конкуренцію і відкрити ринки, особливо в енергетичному і сільськогосподарському секторах, а також знизити роль держави і олігархів в економіці", – йдеться у документі.

      Рон ван Роден зазначив, що українська влада й надалі має зосереджуватися на підтримці макроекономічної стабільності. Він виділив кілька ключових факторів, які допоможуть Україні досягти економічного зростання:

      • судова реформа;
      • реформи на підтримку переходу України до повноцінної ринкової економіки;
      • розважлива фіксальна політика для забезпечення прийнятного рівня боргу;
      • підвищення ефективності та результативності державних видатків, в тому числі у сфері освіти та охорони здоров'я;
      • чітко спрямована адресна система соціального захисту для вразливих груп населення;
      • грошово-кредитна політика, спрямована на зниження інфляції;
      • гнучкий обмінний курс та накопичення резервів;
      • захист фінансової стабільності;
      • посилення фінансового посередництва та мінімізація втрат від ліквідації банків для платників податків;
      • забезпечення незалежності Нацбанку.

      Читайте також: Обрано нову голову МВФ: що про неї відомо

      Навіщо Україні транш МВФ? Українська влада та Міжнародний валютний фонд проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів. Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand By, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.

      2019 рік – один із найгірших із точки зору погашення зобов’язань уряду, зокрема, перед міжнародними кредиторами. До кінця року Україна має сплатити близько 4,6 мільярда доларів, із яких 1,7 мільярда доларів – у вересні. Крім того, є ще відсотки – це теж чимала сума, яка наближається до мільярда. Без сторонньої допомоги країні буде дуже складно. У МВФ гроші можна позичити на найбільш вигідних умовах, бонусом отримавши також реформи, які допоможуть економіці краще працювати.

      Як працюють транші МВФ: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ
      Джерело: 24 канал
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