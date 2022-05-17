У МВС назвали 2 напрямки, на яких зараз сконцентрувались російські війська

Російські військові вже близько 2 тижнів тому вивільнили свої сили, що були на Маріупольському напрямку. Водночас більшу їхню частину окупанти сконцентрували на 2 інших важливих напрямках.

Як заявляли в Генштабі, Маріупольський гарнізон відвертав на себе близько 20 тисяч російських військ. Утім, наші захисники були фактично заблоковані на "Азовсталі", тому для їхньої блокади ворог залучав вже не так багато сил.

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Напрямки концентрації ворога

Про це повідомив 24 каналу радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зауважив, що це дозволило росіянам вивільнити свої сили з Маріупольського напрямку та перекинути на інші.

Майже 2 тижні тому російські окупанти перекинули свої війська в напрямку Попасної та Гуляйполя. Це 2 напрямки на яких вони зараз сконцентрувались,

– заявив Андрусів.

За його словами, якщо загарбникам таки вдасться прорватись на "Азовсталь" та взяти завод під контроль, то це не дасть їм якоїсь переваги. Тобто особливих змін стосовно їхніх дій ми не побачимо.

Оборонці Маріуполя змінили хід війни

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що гарнізон Маріуполя виконав усі завдання, які перед ними поставило командування. Він додав, що зараз активно триває складна операція з порятунку захисників Маріуполя з "Азовсталі".

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Подоляк схарактеризував ці переговори – одними з найскладніших. Водночас назвав причину цього – Росія дуже принципово ставиться до захисників Маріуполя, однак надія є.

Радник глави Офісу Президента також підкреслив, що захисники Маріуполя докорінно змінили хід російсько-української війни. Він пояснив, що їхня незламність у стримуванні ворога дала час українським війська перебудувати свою оборону та визначити плани росіян.

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