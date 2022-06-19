У МВС підтвердили знищення командно-розвідувальний центр 20 армії Росії

Збройні Сили України ліквідували пункт управління 20 армії загарбників. Наразі немає точної інформації про кількість вбитих росіян.

Про це 19 червня повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зазначив, що знищили не командний пункт, а командно-розвідувальний центр.

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"Туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб. По втратах даних точних немає. Як правило, в таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника", – написав Андрусів.

Тіла росіян обгоріли

Раніше про знищення командно-розвідувального центру повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Він сказав, що відомо про 40 загиблих з 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж). Тіла росіян обгоріли й особи військових встановити неможливо.