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      МВС закупить літаків українського виробництва на величезну суму

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      МВС закупить українських літаків на 450 мільйонів доларів
      МВС закупить українських літаків на 450 мільйонів доларів / mvs.gov.ua

      Міністерство внутрішніх справ планує за 5 років придбати 13 літаків українського виробництва для рятувальників і нацгвардійців. Орієнтовна вартість контракту – 450 мільйонів доларів.

      Про це повідомляє Департамент комунікації МВС

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      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у рамках спільної із Укроборонпромом програми для завдань Державної служби із надзвичайних ситуацій та Нацгвардії планується закупівля літаків серії АН-74, АН-32 (П) та новітні АН-178. Одна поки ці літаки не запущені у серійне виробництво.

      Перші контракти на закупівлю двох літаків АН-74 ТК 200 ми плануємо підписати вже за два місяці і почати навесні фінансування цієї програми. Це поки що першочергова інформація,
      – додав Аваков.

      Варто зазначити, що орієнтовна вартість контракту – 450 мільйонів доларів. У планах – придбання 10 літаків новітньої моделі АН-178 і однієї АН-32 (П) для потреб ДСНС, а також два літаки АН-74 ТК 200 з постачанням у 2020 – 2021 роках для НГУ.

      Ми почнемо працювати над цією програмою вже навесні. Ми хочемо бути цілком впевнені, що заводи Укроборонпрому зможуть виконати замовлення такого обсягу,
      – заявив міністр.

      Раніше 24 канал писав, що у МВС створено спеціальну робочу групу для моніторингу законності виборчого процесу і роботи зі зверненнями громадян та громадських організацій, а також повідомленнями в ЗМІ і соцмережах.

      Теги: Новини України Гроші Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков авіація ДСНС Нацгвардія
      Джерело: 24 Канал
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