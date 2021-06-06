М'яч на українській території, – у Білорусі відзначилися заявою про відносини з Києвом

У Білорусі заявили, що готові сісти за стіл переговорів з Україною та повернутися до партнерського формату двосторонніх відносин. Та це питання має вирішити українська сторона.

У ефірі одного з білоруських телеканалів про це розповів прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. Він також додав, що Київ не виходить на контакт.

Читайте більше Чи важлива для України Білорусь: хто б виграв у торговельній війні

Білорусь готова відновити переговори з Києвом

Ми в будь-який час готові сісти за стіл переговорів з Україною і повернутися до того партнерського формату, який існував до цього. Але м'яч зараз на українській території,

– заявив прем'єр Білорусі.

Він запевнив, що Білорусь неодноразово пропонували українській стороні провести переговори, як це було раніше.

Ба більше, Головченко розповів, що у двох країн "траплялися суперечки", але раніше завжди "йшли на взаємні поступки і продовжували далі торгувати".

Проте всі спроби Білорусі "вийти на контакт" з Києвом не були сприйняті.

Україна та Білорусь: останні новини