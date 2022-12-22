Путін використав Мєдвєдєва для "многоходовки" по Китаю, – Подоляк

Путін використав Мєдвєдєва для своєї "мнгоходовки" з Китаєм. Однак тим самим він принизив Пекін, і тепер точно не може розраховувати на повну підтримку Китаю.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що Сі Цзіньпін назвав війну Росії проти України "кризою".

Цікаво Китаю вигідно "підвісити" Путіна, – політолог про мету візиту Мєдвєдєва до Сі Цзіньпіна

Мєдвєдєв ні на що не впливає

Подоляк зазначив, що Мєдвєдєв не є людиною, яка на щось впливає, яка формує сенси, але Путін вирішив, що зробить "багатоходовку" відправивши його в Китай. Однак Китай – це про стратегічне планування на 50 – 100 років, і йому не потрібна Росія, яка є аутсайдером у світі нині. Утім певні стосунки Китай з Росією все таки мав, вона була необхідна йому, як така собі собачка, що буде гавкати на весь світ.

Та ця собачка в якийсь момент не витримала і накинулася на людину. Безумовно це своя собачка. Треба було б якось захистити. Але ти розумієш, що вона неправа. Таким чином абсолютно щиро Китай не хоче демонструвати додаткову підтримку Росії. Наприклад, немає сьогодні спілкування між Путіним і Сі Цзіньпінем. І більше – умови, які висуває Сі Цзіньпін для Росії – дуже чіткі,

– зауважив радник голови Офісі Президента України.

Він додав, що під час Олімпіади в Пекіні Путін пообіцяв Цзіньпіну, що "спецоперація" триватиме 2 тижні й не матиме наслідків для економіки світу, порядку тощо. Зараз Китай хотів би отримати якісь роз'яснення з того, що війна триває вже 10 місяців з божевільними наслідками. Путін вважає це образою для себе, тому й відправив Мєдвєдєва, але це йому дуже сильно аукнеться.

Подоляк про те, що Путін використав Мєдвєдєва для "многоходовки" по Китаю: дивіться відео

Росія принизила Китай і матиме наслідки

За словами радника голови Офісу Президента України, буде кілька наслідків візиту Мєдвєдєва в Китай:

Росія образила Китай. Це дипломатично зрозуміли всі, й головне Пекін.

Китай це оцінить, і Росія матиме негативні наслідки для себе.

Китай не буде зближатись з Росією, бо в цьому немає жодного економічного й політичного сенсу.

Китай не буде напряму допомагати Росії в цій війні. Зокрема передаючи комплекти для Білорусі, яка потім віддасть їх Росії.

Білорусь нічого суттєвого виробляти для Росії не буде. І точно не за рахунок комплектів з Китаю.

"Китай чітко розуміє, що ні Білорусь, ні Росія саме сьогодні не є країнами, з якими треба асоціюватися. Це не ті країни. І таким чином Китай буде дистанційно, інформаційно подекуди казати, що не може бути полярний світ, давайте говорити. Ну, така класична тема про "многополярний мір". Але між тим Китай не буде руйнувати відносини з ЄС чи тим паче зі США заради Росії. І тим паче Білорусі", – наголосив Подоляк.

Новини Китаю: останні події