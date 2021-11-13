Мюнхен готовий прийняти мігрантів з білорусько-польського кордону, – ЗМІ

У Мюнхені нібито запропонували прийняти мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні. Однак просять сприяння вищої влади.

ЗМІ процитували звернення влади Мюнхена щодо ситуації з мігрантами. Мовиться, що для столиці Баварії порятунок людських життів має найвищий пріоритет.

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Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і в невизначеності,

– зазначили у повідомленні.

Мюнхен готовий прийняти мігрантів

Влада пропонує "без зайвої бюрократії" прийняти людей, що застрягли на кордоні. Обіцяють на місці забезпечити їм доступ до відповідних процедур стосовно отримання притулку.

Вважають, що мігрантів можна було б прийняти у межах регіональних та державних програм. Проте Мюнхен не має у розпорядженні відповідної правової основи для таких дій. Тому це слід робити за сприяння вищої влади.

Зверніть увагу! Німецький депутат Нільс Шмід запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів з Білорусі до Польщі за участі України. Щоб нелегали законно могли потрапити до Євросоюзу, їх нібито треба доправити в третю країну.

Посол України у Німеччині розкритикував таку пропозицію, зауваживши, що нас навіть не запитали.

Що цьому передувало