Все може швидко закінчитися: який план має Трамп на Мюнхенську конференцію

У Німеччині упродовж 14 – 16 лютого відбудеться безпекова конференція. Українську делегацію очолить Володимир Зеленський, інші країни також будуть представлені на найвищих рівнях.

Зрозуміло, що увага всіх буде звернена на поведінку американців. Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що позиції європейських представників нам відомі.

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Які очікування від конференції у Мюнхені

Скоріш за все, європейці говоритимуть про продовження допомоги, її посилення, але без особливих проривів. Тому найважливіше, що скажуть представники США. Як відомо, до Німеччини вирушить віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Важливо, чи підтвердять вони готовність допомагати Україні, чи навпаки скажуть, що це не їхні проблеми. Подивимось на те, що буде,

– сказав Ігор Ейдман.

Однак, варто розрізняти поведінку американських чиновників і самого Дональда Трампа. Навряд чи, Келлог, Марко Рубіо висунуть неприйнятні умови для України, але в будь-який момент може з'явитися Трамп і відкинути будь-які раціональні позиції.

Тому не треба спокушатися, бо все може дуже швидко закінчитися, якщо Трамп так вирішить. Але варто сподіватися на краще,

– додав політолог.

Зауважимо, на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський представить свій план завершення війни. В Офісі Презиента зазначили, що сьогодні "ми дуже близькі до справжнього миру".

До того ж у Німеччині у 2025 році пройдуть вибори. Навряд чи перемогу здобудуть проросійські партії, їхні рейтинги, хоч і зростають, але не суттєво.