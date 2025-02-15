Європа не хоче бути осторонь: на Мюнхенській конференції обговорюють учасників перемовин

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу "фізично" за столом переговорів щодо України. Європейські політики ставляться негативно до такої заяви та зазначають, що не може бути миру без країн Європи.

Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє зауважив, що у будь-якому випадку Європа повинна бути залученою до цього процесу. Адже сама адміністрація Трампа хоче, щоб європейські країни складали основу миротворчої місії на території України.

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"Келлог заявив, що вони не будуть сидіти за столом, але їх думку будуть заслуховувати. Але, безумовно, без них нічого не зможе вийти. Вони ж мають сформувати миротворчий контингент і брати на себе більшу роль у безпеці. Про це говорив Піт Гегсет, представники адміністрації Трампа", – сказав він.

Тому, за словами ведучого, Європу так чи інакше точно залучать. Зокрема, вони мають дати "зелене світло" на введення європейських військ в Україну, що зараз також обговорюється за зачиненими дверима.

Гарантії безпеки для України

Даніель Ткіє підкреслив, що виступ Президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції викликав справжні овації. Його меседжі почули. Зокрема, про гарантії безпеки для нашої держави, за умови надання яких Україна буде готова вести переговори. Європейські партнери говорять, що вони необхідні, аби попередити можливий наступний наступ Росії.

У ролі цих гарантій безпеки розглядається насамперед введення європейського миротворчого континенту. Також надання Україні зброї. Така угода між США та Україною щодо поставок військової допомоги, обмін, наприклад, на корисні копалини, як це обговорювали в адміністрації Трампа, та інші речі, які можуть стримувати російську агресію. Звісно, буде розглядатись питання санкцій,

– зазначив ведучий.

Він припустив, що уже з візитом Кіта Келлога до України ми будемо більше про знати про конкретні деталі цієї угоди. На його думку, хорошим знаком є те, що усі погоджуються, що Україні потрібні потужні гарантії безпеки, які б унеможливили майбутній наступ Росії. Зокрема, європейський миротворчий контингент і надання озброєння. Зараз про це ведуться перемовини.

Зміна риторики команди Трампа

Ведучий зауважив, що у перші дні Мюнхенської конференції були неоднозначні настрої, а зараз є більше оптимізму. Зокрема, багато хто вважає, що Трамп має силу примусити Путіна до миру. Це пов'язано з тим, що команда лідера США дещо змінила свою риторику.

Раніше були заяви від міністра оборони США Піт Гегсета про поступки Росії та неможливість членства України у НАТО. Зараз у Штатах нічого не виключають. Зокрема, готові запроваджувати засоби санкційного та військового тиску на Росію.

Багато хто це сприйняв як слабкість, як поступки Путіну. Через це обурення експертів, військових, посадовців, європейських партнерів вони швидко змінили свою риторику. На наступний день вже почали зовсім по-іншому говорити,

– звернув увагу Даніель Ткіє.

Настрої у Мюнхені

Як розповів ведучий, серед європейських партнерів усі розуміють, що мусять більше витрачати на оборону через війну Росії проти України. А також через те, що США більше не хочуть, аби усі країни Європи просто користувалися їхньою гарантією безпеки, ядерною парасолькою без свого значного внеску в оборону.

Усі розуміють, що потрібно робити більше. Але водночас сподіваються, що США будуть єдиними з Європою, будуть разом діяти щодо переговорів. Зараз обговорюється, у якому форматі Європа може брати участь у цих перемовинах. Без Європи, звісно, тут ніяк. Вони будуть відігравати найбільшу роль у цьому і фінансово, і з військового погляду, як цього хоче адміністрація Трампа,

– сказав він.

США не можуть ухвалити рішення без Європи. Тому буде обговорення, як вони мають реагувати у разі наступу Росії, яке у них буде озброєння, чи буде це місія лише на землі, чи також і в повітрі, хто буде надавати розвіддані, хто буде це фінансувати і так далі. Тобто без Європи це ніяк не вийде затвердити у межах перемовин.