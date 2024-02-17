Можливо, питання про 5 статтю НАТО будуть вирішувати не США, – Зеленський

Володимир Зеленський переконаний, що незабаром баланс сил у НАТО зміниться. За його словами, рішення про застосування 5 статті будуть приймати у Європі, а не в США.

Відповідну заяву український лідер зробив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Слова президента України передає 24 Канал.

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Стаття 5 договору НАТО

Володимир Зеленський переконаний, що, ймовірно, незабаром саме Європа ухвалюватиме рішення про застосування 5 статті.

Можливо, Європа на порозі часів, коли запитання про застосування статті 5 Статуту НАТО не буде питанням до Вашингтону, а буде запитанням до європейських столиць,

– зазначив президент.

Інші заяви Зеленського

Володимир Зеленський акцентував, що позитивне голосування американського Конгресу за виділення коштів на допомогу для України зараз є ключовим питанням. Він зазначив, що у розмові віцепрезиденткою США Камалою Гарріс акцентував на тому, чого вдалося досягти Україні в опорі російській агресії завдяки американській допомозі, зокрема ППО.

Водночас президент України заявив, що готовий поїхати на фронт разом із Дональдом Трампом. Український президент публічно запросив експрезидента Сполучених Штатів, щоб показати йому правду. Показати, як виглядає справжня війна.

Український лідер також розповів про міфи, які зруйнувала Україна після повномасштабного вторгнення. Одним із таких міфів про те, що Росія може захопити іншу країну за кілька днів або тижнів. Також Україна довела, що російське озброєння гірше за західне, а Європа може захистити себе.

Стаття 5 договору Північноатлантичного альянсу передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Альянсу. Рішення щодо застосування 5 статті НАТО ухвалюється після консультацій між учасниками блоку