У МЗС прокоментували "стурбованість" Росії безпековою ситуацією на Донбасі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав коментар МЗС Росії про "стурбованість" ситуацією на Донбасі спробою перекласти відповідальність "із хворої голови на здорову".

За його словами, сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов'язань Москва дедалі частіше підміняє галасливими політичними заявами. Про це дипломат повідомив у коментарі 24 каналу.

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РФ має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв'язаний нею збройний конфлікт з Україною,

– зазначив речник МЗС.

Зокрема Росія повинна:

віддати наказ підконтрольним їй бойовикам на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню;

припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи;

розблокувати виконання рішень лідерів Нормандського формату.

Олег Ніколенко наголосив, що жителі тимчасово окупованих територій "потребують альтернативи руйнівній політиці "русского мира", і у Москві мають "нарешті усвідомити, що побудувати мир на російських танках неможливо"

Україна нейтралізовуватиме загрози

Разом із партнерами Україна продовжить працювати над:

нейтралізацією спільних безпекових загроз,

поліпшенням добробуту постраждалого населення по обидві сторони лінії розмежування,

поверненням в активний порядок денний кримської проблематики.

Україна і надалі налаштована досягти прогресу в рамках політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Розраховуємо, що від логіки війни неминуче відмовляться й у Росії,

– додав дипломат.

​У той час як українські воїни сумлінно дотримуються домовленостей, російські окупаційні війська систематично їх порушують.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Минулої доби, 11 серпня, окупанти 8 разів порушили тишу на Донбасі.

Російські найманці вели обстріл з артилерійських систем великого калібру.

У Новоселівці бойовики вбили цивільного та знищили приватні будинки.

На Донбасі з кінця липня 2020 діє режим припинення вогню.

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