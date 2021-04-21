МЗС Росії викликало американського дипломата

У Міністерстві закордонних справ Росії викликали американського дипломата. Мовиться про заступника керівника посольства США.
Джерело:ТАСС
Дипломата викликали на розмову 21 квітня. Жодні подробиці та причина – невідомі.
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Сьогодні в МЗС викликано заступника керівника американського посольства,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, посол США у Росії Джон Салліван планує тимчасово повернутися на батьківщину. У Вашингтоні він має зустрітися з новою американською Адміністрацією.
Що треба знати про видворення дипломатів
- 15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти Росії. Згідно з ними, зі Штатів вислали 10 представників російської дипломатичної місії. Вашингтон запідозрив, що серед росіян є представники спецслужб.
- У Москві дуже обурилися цим та порекомендували Саллівану і ще 10 дипломатам їхати у Вашингтон для консультацій.
- Згодом Росія заборонила в'їзд у країну 6 високопоставленим чиновникам США. У списку опинилися американський генпрокурор, міністр внутрішньої безпеки директор Нацрозвідки та інші.
- Пізніше посол США заявив, що він не поїде з Росії, а "якщо російська влада хоче, щоб він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це".