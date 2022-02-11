МЗС Росії звинуватило західні країни та ЗМІ у змові і нагнітанні

У МЗС Росії цинічно заявили, що західні країни та ЗМІ начебто змовилися й поширюють дезінформацію. Усе нібито для того, аби переконати світ: Росія готова до вторгнення в Україну.

У МЗС країни-агресорки побідкалися, що у 2021 – 2022 роках світ зіткнувся з безпрецедентною по масштабності медійною компанією. Її метою є начебто переконати усі, що Росія збирається вторгнутися в Україну.

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Західні медіа обслуговували політичне замовлення своїх урядів, скоординовано тиражуючи неправдиву інформацію та беручи участь у повномасштабній інформаційній війні,

– заявили у МЗС Росії.

Росія продовжує стягувати війська

Тим часом "ображена фейками" Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною.

Відповідну світлину оприлюднив у мережі журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер

На опублікованому зображенні видно, що держава-агресорка стягує сили під Курськ – це усього за сотню кілометрів від українського кордону.

Тим часом на територію аеродрому Жовтневий (окупований Крим) привезли понад 550 наметів та сотні одиниць військової техніки.

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