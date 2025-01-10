В МЗС України прокоментували майбутню зустріч Дональда Трампа з Путіним

В МЗС України відреагували на повідомлення про підготовку зустрічі Трампа з Владіміром Путіним. У відомстві говорять, що політик раніше висловлював таке бажання.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує УНН.

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Що кажуть в МЗС з приводу зустрічі Трампа і Путіна

Речник МЗС зазначив, що планування зустрічі новообраного президента США з російським диктатором не є новиною. Георгій Тихий наголосив, що це може допомогти справедливо закінчити війну в Україні, чого всі дуже хочуть.

Наша позиція дуже проста, ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України й ми бачимо, що Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни,

– сказав Тихий.

Посадовець також додав, що Володимир Зеленський теж може зустрітися з Дональдом Трампом після його інавгурації.

Для нас головне спільно працювати з Америкою заради миру. Ми готуємося до контактів українсько-американських на високому рівні одразу після інавгурації (Дональда Трампа – 24 Канал),

– зазначив речник МЗС.