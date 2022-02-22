МЗС України відкликає з Росії тимчасового повіреного для консультацій

Після "визнання" так званих "республік" бойовиків на Донбасі, українське МЗС відкликало з Москви повіреного у справах України. З Василем Покотилом проведуть консультації.

Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко. Раніше міністр Дмитро Кулеба наголошував, що за діями у відповідь на так звану "легітимізацію" стежить весь світ.

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Василя Покотила викликали для консультацій

У зв'язку з ухваленням керівництвом Росії протиправних рішень щодо визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України, тимчасовий повірений у справах України в Росії Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій,

– наголосив Ніколенко.

Зазначимо, що 22 лютого президент Володимир Зеленський зазначив, що до нього надійшов запит від МЗС щодо розриву дипломатичних відносин з Росією. При цьому президент зауважив, що Росія знає, що Україна завжди готова до діалогу. Щодо розриву дипвідносин, то глава держави повідомив, що це питання пропрацьовується.

У Москві вже відреагували на можливість розриву дипломатичних відносин з Україною. Мовляв, це зробить ситуацію "ще складнішою для народів двох країн".

Тим часом Держдума ратифікувала "договори" з псевдореспубліками на Донбасі

Ухвалення "незалежності" бойовиків на Донбасі: коротко

У звернення до російського народу ввечері 21 лютого Володимир Путін повідомив, що визнає "легітимізацію" квазіреспублік.

До цього до глави держави-агресорки звернулись ватажки найманців.

Путін одразу підписав з главами бойовиків так звані "договори про співпрацю".

Документи діятимуть протягом 10 років і передбачають "спільну оборону".

Багато країн та міжнародних організацій засудили такі дії Москви.

Зеленський розгляне запит про розрив дипломатичних відносин з Росією: відео