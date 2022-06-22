МЗС України відреагувало на перемовини Туреччини та Росії щодо вивезення українського зерна

Нещодавно Росія та Туреччина провели в Москві перемовини щодо вивозу зерна з України. Речника МЗС України Олега Ніколенка зауважив, що наразі конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх перемовин ще не досягнули.

Коментуючи перспективи чотиристоронніх переговорів в Стамбулі щодо вивезення українського зерна він зауважив, що "Україна вітає зусилля Генерального секретаря ООН" задля розв'язання питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів.

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Він зауважив, що наразі тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами, але сторони не дійшли конкретних домовленостей про проведення переговрів, у яких буде залучена Україна.

У МЗС наголосили, що принциповим елементом української позиції є питання безпеки.

Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто. Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки,

– сказав Ніколенко.

Що відомо про переговори між Туреччиною та Росією

22 червня делегації з Росії та Туреччини зібралися, щоб обговорити проблему експорту українського зерна. Сторони нібито домовилися продовжувати консультації щодо безпечного відправлення суден з українських портів. При цьому Москва заперечує відповідальність за продовольчу кризу і звинувачує в дефіциті санкції Заходу та Україну. Наразі Україна не бере участі в цих перемовинах.

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