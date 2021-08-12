У МЗС закликали громадян України негайно виїхати з Афганістану
Джерело:МЗС України
На тлі масштабного захоплення територій Афганістану бойовиками руху "Талібан" українські дипломати закликали наших громадян до якнайшвидшого виїзду з азійської країни.
Відповідні рекомендації оприлюднили на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України у четвер, 12 серпня.
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У зв'язку з ескалацією збройного конфлікту в Афганістані, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати у цій країні, – негайно залишити її територію,
– зазначили дипломати.
У випадку загрози життю або здоров'ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід звертатися до Посольства України у Таджикистані, до відповідальності якого належить Афганістан.Зверніть увагу! Телефон "гарячої лінії": +992 900006520, електронна адреса: emb_tj@mfa.gov.ua.
- Цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: +38 044 238-16-57, електронна адреса: cons_or@mfa.gov.ua.
Загострення ситуації в Афганістані: коротко
- Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.
- Тим часом "таліби" почали брати нові території під власний контроль. Вони вдаються до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.
- Джерела у розвідки США розповіли, що таліби можуть взяти під контроль столицю Кабул через 30 − 90 днів після виведення американських військ.
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