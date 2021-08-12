У МЗС закликали громадян України негайно виїхати з Афганістану

12 серпня 2021 , 20:41
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Джерело:

МЗС України

На тлі масштабного захоплення територій Афганістану бойовиками руху "Талібан" українські дипломати закликали наших громадян до якнайшвидшого виїзду з азійської країни.

Відповідні рекомендації оприлюднили на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України у четвер, 12 серпня.

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У зв'язку з ескалацією збройного конфлікту в Афганістані, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати у цій країні, – негайно залишити її територію,
– зазначили дипломати.

У випадку загрози життю або здоров'ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід звертатися до Посольства України у Таджикистані, до відповідальності якого належить Афганістан.

Зверніть увагу! Телефон "гарячої лінії": +992 900006520, електронна адреса: emb_tj@mfa.gov.ua. 
  • Цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: +38 044 238-16-57, електронна адреса: cons_or@mfa.gov.ua.

Загострення ситуації в Афганістані: коротко

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Автор: Олег Васьків