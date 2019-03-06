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      На Київщині побили журналіста-розслідувача програми "Схеми": відео

      1969 Читать новость на русском
      На Київщині побили журналіста-розслідувача програми "Схеми"
      На Київщині побили журналіста-розслідувача програми "Схеми" / Фото з відкритих джерел

      У селі Чабани на Київщині журналіста однієї з радіостанцій та його колегу виштовхали з сільради. Їм завдали тілесних ушкоджень та пошкодили відеокамеру.

      У поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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      Речник Національної поліції Ярослав Тракало сказав, що йдеться про журналіста проекту Радіо Свобода – програми "Схеми", пише "Українська правда". Він додав, що найближчим часом члени знімальної групи, щодо яких було вчинене правопорушення, отримають запрошення до поліції для проведення слідчих дій.

      Наразі слідчо-оперативна група опитує свідків та з’ясовує всі обставини події.

      "Радіо Свобода" пише, що серед нападників на журналіста і оператора програми "Схеми" у Чабанівській селищній раді були заступники селищного голови Олександра Киризлієва та голова громадської організації, близької до керівника селища.

      Це Володимир Чуприна – заступник селищного голови з питань роботи житлово-комунального господарства та Юрій Бондар – заступник селищного голови з питань роботи виконавчих органів,
      – йдеться в повідомленні.

      Зйомці перешкоджали представники ГО "Розвиток Київщини", почесним головою якої є Киризлієв. Серед нападників зокрема бувголова цієї ГО Валерій Присяжний.

      На місце інциденту журналісти викликали поліцію та швидку, щоб зафіксувати побої.

      Після обстеження у лікарні медики діагностували у Бориса Троценка струс мозку,
      – додали журналісти.

      Головний редактор "Схем" Наталка Седлецька сказала, що знімальна група виконувала редакційне завдання – знімала інформацію для матеріалу про виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук України.

      Дивіться відео як напали на журналістів-розслідувачів у селі Чубани:

      До слова, за два перших місяці 2019 року в Україні зафіксували 18 випадків атак на журналістів. Так, у січні фізичну агресію до представників ЗМІ застосували 7 осіб, а у лютому – 6.

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      Теги: Новини України Новини Києва Журналісти ЗМІ Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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