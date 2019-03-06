На Київщині побили журналіста-розслідувача програми "Схеми": відео

У селі Чабани на Київщині журналіста однієї з радіостанцій та його колегу виштовхали з сільради. Їм завдали тілесних ушкоджень та пошкодили відеокамеру.

У поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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Речник Національної поліції Ярослав Тракало сказав, що йдеться про журналіста проекту Радіо Свобода – програми "Схеми", пише "Українська правда". Він додав, що найближчим часом члени знімальної групи, щодо яких було вчинене правопорушення, отримають запрошення до поліції для проведення слідчих дій.

Наразі слідчо-оперативна група опитує свідків та з’ясовує всі обставини події.

"Радіо Свобода" пише, що серед нападників на журналіста і оператора програми "Схеми" у Чабанівській селищній раді були заступники селищного голови Олександра Киризлієва та голова громадської організації, близької до керівника селища.

Це Володимир Чуприна – заступник селищного голови з питань роботи житлово-комунального господарства та Юрій Бондар – заступник селищного голови з питань роботи виконавчих органів,

– йдеться в повідомленні.

Зйомці перешкоджали представники ГО "Розвиток Київщини", почесним головою якої є Киризлієв. Серед нападників зокрема бувголова цієї ГО Валерій Присяжний.

На місце інциденту журналісти викликали поліцію та швидку, щоб зафіксувати побої.

Після обстеження у лікарні медики діагностували у Бориса Троценка струс мозку,

– додали журналісти.

Головний редактор "Схем" Наталка Седлецька сказала, що знімальна група виконувала редакційне завдання – знімала інформацію для матеріалу про виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук України.

Дивіться відео як напали на журналістів-розслідувачів у селі Чубани:

До слова, за два перших місяці 2019 року в Україні зафіксували 18 випадків атак на журналістів. Так, у січні фізичну агресію до представників ЗМІ застосували 7 осіб, а у лютому – 6.