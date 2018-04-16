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На кладовищі під Одесою трагічно загинула дитина

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На Одещині загинула 3-річна дівчинка
На Одещині загинула 3-річна дівчинка / Фото з відкритих джерел

В Одеській області на 3-річну дівчинку впала плита могильного пам'ятника, в результаті чого дитина загинула.

Про це повідомляє прес-служба Болградського відділу поліції в Одеській області.

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Як зазначили правоохоронці, інцидент трапився на сільському кладовищі в Болградському районі.

Наразі з'ясовуються всі причини і деталі події. За попередніми даними, причиною смерті дитини став нещасний випадок.

Поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.


На Одещині дитину вбило могильною плитою

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Діти Жертви Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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