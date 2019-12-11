На Львівщині авто влетіло у шкільний автобус: п’ятеро постраждалих

Уранці 10 грудня сталася ДТП, в якій постраждали діти. Авто Peugeot лоб у лоба зіштовхнулося з автобусом, у якому їхали діти.

Аварія трапилася у селі Коростові на Сколівщині. Про неї повідомили у поліції Львівщини.

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Від удару постраждали троє школярів віком від 11 до 17 років. Травмувався і водій іномарки – 28-річний львів’янин та його 24-річна пасажирка-киянка. Усі обставини зіткнення доки з’ясовують, поліція відкрила кримінальну справу.



Водій іномарки і його пасажирка постраждали / фото: npu.gov.ua