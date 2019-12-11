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      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      На Львівщині авто влетіло у шкільний автобус: п’ятеро постраждалих

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      У ДТП в Коростові постраждали троє дітей і двоє дорослих / npu.gov.ua

      Уранці 10 грудня сталася ДТП, в якій постраждали діти. Авто Peugeot лоб у лоба зіштовхнулося з автобусом, у якому їхали діти.

      Аварія трапилася у селі Коростові на Сколівщині. Про неї повідомили у поліції Львівщини.

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      Від удару постраждали троє школярів віком від 11 до 17 років. Травмувався і водій іномарки – 28-річний львів’янин та його 24-річна пасажирка-киянка. Усі обставини зіткнення доки з’ясовують, поліція відкрила кримінальну справу.


      Водій іномарки і його пасажирка постраждали / фото: npu.gov.ua

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Новини Львова Жертви Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
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