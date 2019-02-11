На Львівщині деревину контрабандою вивозять до Європи

Вітчизняна деревина і далі має попит за кордоном. Попри заборону експорту необробленої деревини, у Європі та загалом у світі реєструють імпортований з нашої країни кругляк. Це несе неабияку шкоду не лише для екології, але й для економіки країни.

У Роздільському лісництві Стрийського лісгоспу наприкінці 2018 року лісники почали масштабну вирубку дерев. Вони запевняють, що такі дії необхідні, адже дерева в аварійному стані й можуть впасти на людей чи автомобілі.

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Натомість громадський активіст Віталій Майборода запевнив, що були дійсно пошкоджені або гнилі дерева, але таких десяток, а не 1144. Також він зазначив, що клеймо на дереві свідчить про те, що воно відведено під вирубку як небезпечне. Проте Віталій наголосив, що не всі дерева з клеймом насправді несуть небезпеку.

Але рубають дерева переважно не заради безпеки, а заради грошей. Вартість дуба, який іде на фанкряж, сягає 20 тисяч гривень за кубометр.



Здорове дерево, яке незаконно спиляли

Варто зазначити, що українська деревина неабияк цікава іноземним замовникам. У 2017 році з України до Румунії, Польщі, Німеччини й Туреччини поїхали майже два мільйони тонн українських дров. Натомість згідно митною статистикою можна побачити зовсім інші цифри – понад 610 тисяч тонн імпортованої з України ділової деревини, яку вивозити заборонено.

Аби вивезти ліс за кордон, ділову деревину видають за дрова. За весь 2018 рік схопили лише чотирьох нечесних експортерів. Місцеві запевняють, що втрата лісу призводить до екологічних проблем, а також нестачі кисню.

Всі ці афери відбуваються за чіткої згоди керівництва держави. Це знає і Генеральний прокурор, і керівництво Міністерства агропромислового комплексу,

– сказав мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий.

Влітку 2018 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що через контрабанду Україна щороку втрачає понад 4 мільярди доларів.