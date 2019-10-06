На Майдані створили рух опору капітуляції: активісти висунули вимоги владі

На Майдані Незалежності у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули вимоги українській владі. Вони виступають проти реалізації формули Штайнмаєра.

Учасники віча також закликали парламентські фракції "Голос", "Європейську солідарність" і "Батьківщину" створити у Верховній Раді ще одну опозиційну платформу – "Ні капітуляції" і налагодити роботу з рухом опору.

Важливо: "Зупинимо капітуляцію": у містах України відбуваються віча проти формули Штайнмаєра

Росія – агресор і повинна нести повну відповідальність за злочини перед Україною і ситуацією на окупованих територіях. Донбас і Крим повинні повернутися в Україну разом без будь яких умов з боку Кремля,

– зачитали зі сцени резолюцію народного віче, що відбулося у неділю.

Список вимог протестувальників до української влади:

– заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини і Луганщини або будь яких інших регіонів України;

– заборонити використання амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР";

– заборонити відведення українських військ від лінії розмежування;

– заборонити формування будь яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема "народних міліцій" на території окупованого Донбасуж

– заборонити проведення виборів в будь які органи влади або самоврядування на території так званих "ДНР" і "ЛНР" до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону.

– вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат переговорів.

Варто знати: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

Відзначимо, що 6 жовтня у містах України відбувається акція протесту "Зупинимо капітуляцію". Її учасники виступають проти реалізації формули Штайнмаєра, за якою на окупованому Донбасі мають відбутися вибори та цей регіон отримає особливий статус. У столиці люди зібралися на Майдані Незалежності. Загалом присутні 10 тисяч осіб.

Дивіться відео акції протесту "Зупинимо капітуляцію" у Києві:

Чому в Україні виникла дискусія щодо формули Штайнмаєра

1 жовтня під час зустрічі Тристоронньої групи у Мінську представник України Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра . Раніше її узгодили радники очільників держав нормандського формату.

Згодом Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України. Водночас гарант заперечив інформацію, що Україна підписала угоду з бойовиками.

Що відомо про формулу Штайнмаєра

Її у 2016 році запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії). За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Донбасі. Штайнмаєр вирішив запропонувати таку формулу, оскільки тоді мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України не виконувалися.

У формулі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. А далі, якщо ОБСЄ визнає таке волевиявлення вільним, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, тобто почне діяти закон про особливий статус цього регіону. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.