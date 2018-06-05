На Одещині стріляли в депутата міської ради

В ніч проти вівторка, 5 червня, у Чорноморську на Одещині невідомий стріляв у 54-річного депутата міської ради. Чоловіка забрали до лікарні з ушкодженнями стегна.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Правоохоронці уточнили, що інцидент трапився біля будинку потерпілого. До його автомобіля депутата підбіг невідомий та здійснив декілька пострілів з травматичної зброї через водійське вікно. Після цього зловмисник втік з місця події.

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Постраждалого депутата з тілесними ушкодженнями у вигляді поранення стегна було доставлено до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.