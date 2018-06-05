11:59
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 14°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

На Одещині стріляли в депутата міської ради

117 Читать новость на русском
На Одещині стріляли в депутата Чорноморської міської ради
На Одещині стріляли в депутата Чорноморської міської ради / Ілюстративне фото

В ніч проти вівторка, 5 червня, у Чорноморську на Одещині невідомий стріляв у 54-річного депутата міської ради. Чоловіка забрали до лікарні з ушкодженнями стегна.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Правоохоронці уточнили, що інцидент трапився біля будинку потерпілого. До його автомобіля депутата підбіг невідомий та здійснив декілька пострілів з травматичної зброї через водійське вікно. Після цього зловмисник втік з місця події.

Читайте також: Страхітливі подробиці життя вбитого депутата Гури

Постраждалого депутата з тілесними ушкодженнями у вигляді поранення стегна було доставлено до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.

Теги: Новини Одеси Новини України Новини політики Розслідування Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
1235
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук