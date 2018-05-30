Страхітливі подробиці життя вбитого депутата Гури

За тиждень після убивства депутата Черкаської облради Сергія Гури суспільству почали відкриватися страшні деталі його життя. Зокрема стало відомо, що депутат 15 років тому убив свою дружину, а помічника змусив закопувати її тіло.

Ця новина неабияк сколихнула країну. До офісу Черкаської громадської організації, зайшов чоловік. Він прибув аби поговорити з депутатом місцевої облради Сергієм Гурою. Розмова переросла у сварку. Чоловік дістав пістолет і кілька разів вистрелив у депутата, після чого забарикадувався у приміщенні.

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Убивцею виявився Микола Гончар – друг та бізнес-партнер Гури. І їхня дружба тяглась ще з 90-х років. Як стало відомо з відкритих джерел свою кар'єру, не політичну – бандитську, Сергій Гура розпочав у 90-х. З прізвиськом "Гурентій" водив автомобіль кримінального авторитета "Торпеди".

Піднявшись по кар'єрній драбині вище почав займатись здирництвом та рейдерством. У 2003 році він зателефонував своєму помічнику Миколі Гончару, попросив приїхати. Коли він прибув до Гури побачив, як його начальник дістав пістолет і вистрілив своїй дружині в потилицю. Друга половинка, за словами вбивці, багато знала. Тіло поклали в багажник та відвезли до лісосмуги де і закопали.

Жили вони добре і щасливо, і в 2003 Сергій Гура її вбив. Вбив і прикопав в одній з багатьох лісосмуг чарівної Черкащини. Міліції же заявив, що вона зникла. Міліція має давні традиції довіри до авторитетних людей,

– розповів волонтер Родіон Шовкошитний.

Поліції Гура повідомив, що дружина зникла. Її так ніхто і не шукав. А у самого Гури життя пішло як по маслу. Кримінальний шлях привів його до "Партії регіонів". 2009 року його було обрано головою Чигиринського районного осередку. Після зміни влади у 2015 перебіг до "Батьківщини". Все йшло так добре, що навіть зі своїм другом Миколою Гончарем поділився бізнесом. Однак ділки так щось і не поділили.

З невідомих причин дружба перетворилась у ворожнечу. 24 травня Гончар вбив Гурентія. Після цих подій поліція знайшла тіло жінки.

А самого Гончара взяли під охорону. На час розслідування він буде у СІЗО. Однак в суді незважаючи на очевидність злочину, Гончар свою вину заперечив. За фактом умисного вбивства та захоплення заручників йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.