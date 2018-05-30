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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Страхітливі подробиці життя вбитого депутата Гури

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За тиждень після убивства депутата Черкаської облради Сергія Гури суспільству почали відкриватися страшні деталі його життя. Зокрема стало відомо, що депутат 15 років тому убив свою дружину, а помічника змусив закопувати її тіло.

Ця новина неабияк сколихнула країну. До офісу Черкаської громадської організації, зайшов чоловік. Він прибув аби поговорити з депутатом місцевої облради Сергієм Гурою. Розмова переросла у сварку. Чоловік дістав пістолет і кілька разів вистрелив у депутата, після чого забарикадувався у приміщенні.

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Убивцею виявився Микола Гончар – друг та бізнес-партнер Гури. І їхня дружба тяглась ще з 90-х років. Як стало відомо з відкритих джерел свою кар'єру, не політичну – бандитську, Сергій Гура розпочав у 90-х. З прізвиськом "Гурентій" водив автомобіль кримінального авторитета "Торпеди".

Піднявшись по кар'єрній драбині вище почав займатись здирництвом та рейдерством. У 2003 році він зателефонував своєму помічнику Миколі Гончару, попросив приїхати. Коли він прибув до Гури побачив, як його начальник дістав пістолет і вистрілив своїй дружині в потилицю. Друга половинка, за словами вбивці, багато знала. Тіло поклали в багажник та відвезли до лісосмуги де і закопали.

Жили вони добре і щасливо, і в 2003 Сергій Гура її вбив. Вбив і прикопав в одній з багатьох лісосмуг чарівної Черкащини. Міліції же заявив, що вона зникла. Міліція має давні традиції довіри до авторитетних людей,
– розповів волонтер Родіон Шовкошитний.

Поліції Гура повідомив, що дружина зникла. Її так ніхто і не шукав. А у самого Гури життя пішло як по маслу. Кримінальний шлях привів його до "Партії регіонів". 2009 року його було обрано головою Чигиринського районного осередку. Після зміни влади у 2015 перебіг до "Батьківщини". Все йшло так добре, що навіть зі своїм другом Миколою Гончарем поділився бізнесом. Однак ділки так щось і не поділили.

З невідомих причин дружба перетворилась у ворожнечу. 24 травня Гончар вбив Гурентія. Після цих подій поліція знайшла тіло жінки.

А самого Гончара взяли під охорону. На час розслідування він буде у СІЗО. Однак в суді незважаючи на очевидність злочину, Гончар свою вину заперечив. За фактом умисного вбивства та захоплення заручників йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Новини політики Вбивство депутата Гури у Черкасах Новини Черкас Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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