Вбивство депутата у Черкасах: підозрюваному обрали запобіжний захід

Підозрюваного у вбивстві депутата облради у Черкасах Сергія Гури взяли під варту.

Ввечері 24 травня у Черкасах було вбито Сергія Гуру, депутата обласної ради від "Батьківщини". Інцидент трапився під час нападу на офіс партії "Черкащани".

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Згодом стало відомо, що підозрюваним у вбивстві Гури є його колишній охоронець Микола Гончар. 25 травня йому було повідомлено про підозру.

Як інформує місцеве видання "Інфоміст", 26 травня Миколі Гончару було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.