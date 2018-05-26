Убийство депутата в Черкассах: подозреваемому избрали меру пресечения
Подозреваемого в убийстве депутата облсовета в Черкассах Сергея Гуры взяли под стражу.
Вечером 24 мая в Черкассах был убит Сергей Гура, депутата областного совета от "Батькивщины". Инцидент случился во время нападения на офис партии "Черкащане".
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Впоследствии стало известно, что подозреваемым в убийстве Гуры является его бывший охранник Николай Гончар. 25 мая ему было сообщено о подозрении.
Как информирует местное издание "Инфомост", 26 мая Николаю Гончару была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Источник: 24 Канал
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