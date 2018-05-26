Екс-"регіонал" і фігурант гучної справи: чим прославився убитий у Черкасах депутат Гура

Депутат Черкаської обласної ради Сергій Гура, який представляв тут "Батьківщину", у 2016 році став заступником мера міста Анатолія Бондаренка з питань діяльності виконавчих органів ради. ЦІлком імовірнро, що Гура був кумом Бондаренка.

Про це пише видання "Обозреватель".

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Мер Черкас Анатолій Бондаренко, заступником якого був Гура та, імовірно, ще й кумом

Зазначається, що політичну кар’єру Гура розпочав у 2017 році, коли його було обрано депутатом облради від Соціалістичної партії, а до цього був вельми успішним підприємцем.

Так, бізнесом почав займатися Гура ще у 90-х, потім очолював службу охорони банку "Левада", а з 1997 року став головою правління компанії "Боровіцьке", що спеціалізується на вилові риби у Дніпрі та яке називають фундаментом підприємницьких успіхів Гури.



Гура як підприємець найбільших успіхів досяг у вилові риби

"Надалі бізнесмен розширював свою бізнес-імперію: побудував переробний завод, розбудував мережу своїх магазинів. Крім того, Гурі приписують спільний бізнес з політиком Араіком Мкртчаном (обидва нібито є співзасновниками приватної школи "Перлина" та сільгосппідприємства в Чигиринському районі), – мовиться у матеріалі.



Сергій Гура разом із депутатом Черкаської облради Михайлом Бінусовим, якого убили в 2017 році

До слова, у 2010-му політик очолив Чигиринську організацію "Партії регіонів", а з 2016-го його призначили заступником мера за квотою ВО "Батьківщина".

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У 2017 році слідчі Нацполіції у Черкаській області відкрили щодо Гури кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації, що передбачало до двох років в'язниці. За даними правоохоронців, у 2015 році екс-заступник мера не вказав у декларації наявність нерухомості на Кіпрі, яка була власністю його родини та яку потім продали.



Проти Гури відкривали кримінальне провадження, оскільки той не задекларував нерухомість на Кіпрі

Також Гура чомусь не вказав у документі, що він з дружиною був співвласником ПрАТ "Боровіцьке", хоча писав про це у своїй біографії на сторінці облради. Крім того, екс-заступник мера чомусь "забув" вказати, що мав частку в ПП "Слігурс" і ЗАТ "Ладіс".

У декларації за 2017 рік Сергій Гура своєю чергою задекларував квартиру площею у 293 квадратні метри, три земельних ділянки в селі Сагунівка під Черкасами площею у 24 тисячі квадратних метрів і рахунки в банку на суму: 65 тисяч гривень; 41 долар; 4 євро.



Декларація Гури за 2017 рік

У загиблого депутата лишилися дружина та троє дітей. Поховають його 26 травня.

Додамо, що Сергія Гуру пов'язують із кримінальним світом, де він є відомим під прізвиськом "Гурентій".

Нагадаємо, увечері 24 травня у Черкасах було вбито Сергія Гуру, депутата обласної ради від "Батьківщини". Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани". Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату.



У поліції своєю чергою прокоментували інцидент, зауваживши, що справді було вбито одну людину, однак, чи справді це був Гура, правоохоронці не вказали. Однак, зрештою "Батьківщина" все ж підтвердила загибель депутата Черкаської обласної ради.



25 травня підозрюваному у скоєнні злочину було повідомлено про підозру. За інформацією ЗМІ, вбивця Гури був його колишнім охоронцем.